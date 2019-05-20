Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Большинство членов Совбеза ООН в понедельник не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым в Украине законом о государственном языке.

Так, пятеро членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию в Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.