События

23:05 20.05.2019

Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

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Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Большинство членов Совбеза ООН в понедельник не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым в Украине законом о государственном языке.

Так, пятеро членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию в Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Теги: #совбез #украина #оон
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