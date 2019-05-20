События

22:41 20.05.2019

Гройсман призывает Зеленского внести кандидатуру нового премьера

1 мин читать
Гройсман призывает Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

По словам премьера, данный вопрос Зеленский должен обговорить с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече.

Ранее в понедельник Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду заседания правительства.

Теги: #президент #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:29 20.05.2019
Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

23:05 20.05.2019
Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

22:51 20.05.2019
Гройсман: Попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис

Гройсман: Попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис

20:46 20.05.2019
Зеленский видит новые перспективы у стратегического партнерства Украины и Литвы

Зеленский видит новые перспективы у стратегического партнерства Украины и Литвы

19:47 20.05.2019
Суд легализовал в Украине решение Стокгольмского арбитража о выплате ОПЗ более $250 млн Ostchem Фирташа

Суд легализовал в Украине решение Стокгольмского арбитража о выплате ОПЗ более $250 млн Ostchem Фирташа

18:19 20.05.2019
В решении Гройсмана об отставке победили эмоции и политический расчет, считает вице-премьер Кириленко

В решении Гройсмана об отставке победили эмоции и политический расчет, считает вице-премьер Кириленко

17:39 20.05.2019
Корью в Украине с начала года заболели почти 50 тыс. человек – ЦОЗ

Корью в Украине с начала года заболели почти 50 тыс. человек – ЦОЗ

17:35 20.05.2019
Правительство обжаловало отмену национализации ПриватБанка

Правительство обжаловало отмену национализации ПриватБанка

17:33 20.05.2019
Гройсман: я принял решение подать в отставку

Гройсман: я принял решение подать в отставку

13:46 20.05.2019
Инаугурационная речь президента Украины Владимира Зеленского

Инаугурационная речь президента Украины Владимира Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Рада может согласиться на отставку правительства, но может и не проголосовать за это - политолог

Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

Суд легализовал в Украине решение Стокгольмского арбитража о выплате ОПЗ более $250 млн Ostchem Фирташа

Россия обжаловала два решения суда в Гааге по искам украинских компаний, планирует обжаловать еще шесть – глава Минюста РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

Рада может согласиться на отставку правительства, но может и не проголосовать за это - политолог

Курц рассчитывает на выход Австрийской партии свободы из его правительства

Главу британской партии за выход из ЕС облили молочным коктейлем

Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями

Рада после прекращения своих полномочий продолжает принимать законы до принятия присяги новым созывом парламента – нардеп Папиев

Апелляционный админсуд отказался запретить волонтерскую палатку в центре Харькова

Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

Генпрокуратура вскоре подаст пакет документов в Нацбюро Интерпола для объявления в международный розыск фигуранта "дела Гандзюк" Левина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА