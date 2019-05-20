Гройсман призывает Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

По словам премьера, данный вопрос Зеленский должен обговорить с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече.

Ранее в понедельник Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду заседания правительства.