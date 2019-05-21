События

13:37 21.05.2019

Реставрацию и строительство мемориального комплекса «Бейт-Кадишин» в Черновцах планируют завершить в течение пяти лет – Андрей Адамовский​​​​​​​

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Реставрацию и строительство мемориального комплекса «Бейт-Кадишин» планируют завершить в течение пяти лет. Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины («Ваад») Андрей Адамовский говорит, что к основному зданию планируется достроить 3-уровневый павильон для музейной экспозиции.

Об этапах восстановления «Бейт-Кадишин» пишет в своей статье издания «Левый берег». Здание уникально тем, что при строительстве, которое завершилось в 1905 году, впервые в Европе архитектор Макс Моргенштерн спроектировал огромный купол из железобетона. «Бейт-Кадишин» предназначался для прощания с покойными по еврейскому религиозному обряду. Среди особенностей его декора специалисты отмечают поминальные молитвы на стенах и памятную доску с именами филантропов, за пожертвования которых и состоялось строительство.

«При реставрации историческая постройка полностью сохранится, а с тыльной стороны планируется строительство трехуровневого павильона для размещения музейной экспозиции… «Ваад» Украины имеет прямое отношение к реставрации, ведь еще в 2015 году городские власти Черновцов на 49 лет передали здание «Бейт-Кадишин» в пользование нашей организации. В 2017 году правительство Германии выделило 100 тысяч евро на наружный ремонт «Бейт-Кадишин». За эти деньги был сделан ремонт фасада и реставрирован купол «Бейт-Кадишин». В целом на ремонт здания и создание мемориального центра нужно потратить около одного миллиона евро, хотя раньше мы предполагали, что сможем вложиться в 800 тысяч. Пока что аккумулировать такую сумму не удалось», – комментирует бюджет восстановления бизнесмен и меценат Андрей Адамовский. Он добавляет, что уже этим летом планируется внутренняя реставрация здания.

 

 

Сопрезидент «Ваад» Украины Иосиф Зисельс отмечает, что в мемориальном центре будут затронуты и раскрыты болезненные вопросы, связанные не только с Холокостом, но и с предвоенным периодом. В частности, речь идет об оккупации Северной Буковины Советским Союзом в 1940 году, о коллаборационизме и соучастии в преступлениях. «Экспозиция будущего музея будет включать в себя фотографии, сохранившиеся документы и аутентичные предметы той эпохи», – рассказывает Иосиф Зисельс.

Закончить реставрацию и строительство мемориального комплекса планируется в течение пяти лет. «Бейт-Кадишин» – это наша память. Его нужно сохранить для будущих поколений. Сообща у нас получится», - заявил меценат Андрей Адамовский.

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