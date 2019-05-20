Рада может согласиться на отставку правительства, но может и не проголосовать за это - политолог

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что в решении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке объединились эмоции и политтехнологический расчет.

"В этом решении совместились, с одной стороны, эмоции: думаю, Гройсман обиделся на резкую критику, на достаточно жёсткие и в чем-то несправедливые слова со стороны нового президента, он, возможно, понял, что конструктивного сотрудничества не будет, и поэтому пошёл на такой достаточно жёсткий шаг. Также здесь есть и политтехнологический расчет", - сказал Фесенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По мнению политолога, Гройсман показал, что не боится отставки, не держится за должность и готов к выборам.

"Это еще один повод не распускать парламент, но отсчет отсутствия правительства начинается не с заявления об отставке, а с решения Верховной Рады. Это, скорее всего, произойдет на следующей неделе, не сейчас. Во-вторых, может и не проголосовать, кто знает", - отметил Фесенко.

В то же время, по его словам, это все равно не повлияет на общую ситуацию, так как указ президента о роспуске парламента появится, по мнению политолога, 21 мая.

Что касается общей стабильности в государстве в связи с отставкой правительства, то Фесенко считает, что некие угрозы есть и уровень нестабильности повышается, но он уверен, что шансы сохранить, в том числе финансовую, стабильность есть.

"Но пока не сформировано новое правительство, будет работать действующий Кабмин, только в статусе исполняющих обязанности, а там есть достаточно квалифицированный министр финансов и другие люди", - добавил он.

Фесенко подчеркнул важность того, чтобы новый президент совместно с правительством, даже в статусе и.о., включились в переговоры с МВФ и держали на контроле ситуацию по выплате внешних долгов.

"Именно от этого будет зависеть общая стабильность", - констатировал он.

Что касается дальнейшей политической судьбы Гройсмана, политолог отметил, что действующему премьеру необходимо будет показать новые качества и действовать решительно.

В то же время Фесенко добавил, что пока неизвестен политический формат участия Гройсмана на предстоящих выборах, но спрогнозировал, что, скорее всего, он пойдет на выборы один.

Как сообщалось, 20 мая Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в эту среду, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал он на брифинге.