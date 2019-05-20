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20:44 20.05.2019

Курц рассчитывает на выход Австрийской партии свободы из его правительства

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Курц рассчитывает на выход Австрийской партии свободы из его правительства

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает, что Австрийская партия свободы покинет его правительство после увольнения главы МВД, как и обещала, передает агентство Associated Press.

"Свободные позиции в правительстве будут заполнены госслужащими и экспертами до следующих выборов", - приводит агентство его слова.

Ранее Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Кикль также представляет в правительстве АПС. Представители Австрийской партии свободы ранее заявляли, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять человек из 14.

Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

Теги: #австрия #курц
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