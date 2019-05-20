Главу британской партии за выход из ЕС облили молочным коктейлем

Лидера Brexit Party, ярого сторонника выхода Британии из ЕС, Найджела Фаража во время выступления в городе Ньюкасл облили молочным коктейлем в знак протеста против его речи, пишет в понедельник газета The Guardian.

"Печально, что некоторые противники выхода Британии из ЕС становятся все более радикальными, до такой степени, что становится невозможно нормально вести кампанию", - написал он в Twitter после нападения.

"Чтобы демократия работала, необходимо смирение проигравших, а политики, которые не приняли результаты референдума, привели нас к этому", - добавил Фараж.

Полиция задержала молодого человека, совершившего это правонарушение. Им оказался 32-летний британец Пол Кроутер, который заявил, что не раскаивается в своих действиях.

"Это право - протестовать против таких людей, как он", - заявил он журналистам, отметив, что купил коктейль со вкусом банана и соленой карамели и не жалеет, что ему не удалось его выпить.

"Я его очень хотел его выпить, но думаю, что применил его с большей пользой", - добавил мужчина.

Журналисты отмечают, что политик пришел в ярость после инцидента и отчитал сотрудников своей службы безопасности.

Ранее Н.Фараж возглавлял Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP). Партия принимает участие в выборах в Европарламент, и ей предрекают хорошие шансы на победу.