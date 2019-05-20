США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

Церемония передачи двух контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 для подразделений Вооруженных Сил Украины прошла в с.Девички Переяслав-Хмельницкого района Киевской области в понедельник, сообщает Информационное агентство Министерства обороны Украины.

"Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность поражения целей противника", - отметил офицер армии США подполковник Тодд Гофф после вручения сертификатов на владение техникой заместителю начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанту Радиону Тимошенко.

"Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на Востоке. Эти контрбатарейная станции - часть безопасности помощи США, стоимость которой составляет более $1 млрд 100 млн. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонные институции", - добавил он.

Р.Тимошенко, в свою очередь, поблагодарил за оказанную военно-техническую помощь и отметил важность освоения оружия на учебных полигонах и эффективном применении радаров в бою. По завершении мероприятия военнослужащие ВСУ провели занятия по развертыванию полученных контрбатарейных радаров.

"Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника", - информирует Минобороны.