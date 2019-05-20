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19:45 20.05.2019

Генпрокуратура вскоре подаст пакет документов в Нацбюро Интерпола для объявления в международный розыск фигуранта "дела Гандзюк" Левина

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Генпрокуратура вскоре подаст пакет документов в Нацбюро Интерпола для объявления в международный розыск фигуранта "дела Гандзюк" Левина

Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании фигуранту дела об убийстве общественной активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк - Алексею Левину (Москаленко) – меры пресечения в виде ареста, после вступления в силу соответствующего определения суда Генеральная прокуратура подаст экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины.

"Следственный судья Шевченковского районного суда Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынес определение об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей. Полный текст определения будет предоставлен 23.05.2019 в 15.00. Определение вступит в силу через 5 дней", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Она пояснила, что после вступления определения в силу Генеральная прокуратура предоставит экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины. "Левин будет объявлен в международный розыск", - подытожила пресс-секретарь.

В свою очередь, адвокат Маси Найем выразил возмущение, почему в суд по данному вопросу прокуратура не обратилась в декабре 2018 года, когда генпрокурор Юрий Луценко допустил разглашение данных досудебного расследования, упомянув о подозрении Левину.

"О том, что господин Левин сбежал из Украины еще в августе 2018 года - вообще молчу. За это должна быть отдельная ответственность тех лиц, которые слили информацию следствия господину Левину и позволили ему убежать", - написал Маси Найем на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

Херсонский городской суд начнет рассмотрение дела об убийстве Гандзюк 27 мая. На официальном сайте суда указано, что обвиняемыми в умышленном тяжком нанесении телесных повреждений Гандзюк выступают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Сергей Торбин и Виктор Горбунов.

В декабре 2018 года генпрокурор Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк. По его словам, Левин имеет криминальное прошлое, а после совершения преступления покинул территорию Украины и разыскивается.

В январе 2019 года Служба безопасности Украины объявила Левина в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года.

Теги: #розыск #подготовка #гандзюк #левин
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