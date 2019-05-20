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19:24 20.05.2019

Совет Латвийской желдороги принял решение не отстранять от должности главу и 2 членов правления

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Совет Латвийской желдороги принял решение не отстранять от должности главу и 2 членов правления

Совет госкомпании Latvijas Dzelzcels (LDz, "Латвийская железная дорога") в понедельник принял решение не отстранять от должности председателя правления предприятия Эдвина Берзиньша и двух членов правления - Айвара Стракшаса и Айниса Стурманиса, которым ранее выразил недоверие министр сообщения Талис Линкайтс, сообщил агентству BNS председатель совета LDz Янис Ланге.

Совет также принял решение начать аудит предприятия. В ходе аудита будут оценены функции генеральной дирекции и структурных подразделений компании, их возможное дублирование, а также порядок сдачи вагонов в аренду.

Как пояснил Ланге, министр сообщения выражает опасения по поводу порядка сдачи в аренду принадлежащих LDz вагонов. Совет предприятия запросил у правления разъяснения. Полученная информация оказалась неполной, и сегодня совет поручил правлению до 24 мая представить более подробные разъяснения.

Что касается возможных нарушений конкуренции, то совет по конкуренции уже начал дело и проводит расследование, добавил Ланге.

Как сообщалось, 7 мая министр сообщения Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу и двум членам правления ЛДз - Стракшасу и Стурманису, и предложил совету компании отстранить их от занимаемых должностей.

После оценки деятельности LDz был сделан вывод, что в компании потенциально возможна коррупция и реализуются различные коррупционные схемы. Минсообщения предоставило соответствующую информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Министр заявил, что основные претензии связаны с возможными нарушениями в области конкуренции, что грозит серьезными последствиями и для ж/д компании, и для государства. Также выявлено несколько крупных сделок, в том числе маркетинговые и рекламные договоры на несколько миллионов евро, которые "наводят на мысль, что правление предприятия не действовало целесообразно", уточнял Линкайтс.

Берзиньш работает в правлении LDz с 2011 года, с 2016 года является председателем правления. Срок его должностных полномочий истекает 24 февраля 2021 года. Он является также заместителем председателя совета RB Rail - совместного предприятия стран Балтии по реализации проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica.

Стракшас - член правления LDz с 2005 года, срок его полномочий истекает 28 августа 2022 года. Стурманис является членом правления ж/д компании с 2016 года, срок его полномочий - до 17 июля 2021 года.

Согласно уставу LDz, в правлении компании работают четыре человека, избираемые на пять лет. Сейчас в правление LDz входят председатель правления Берзиньш и члены правления Стракшас, Стурманис, а также Эрик Шмукстс, который, по словам министра, пользуется полным доверием.

Latvijas Dzelzcels занимается железнодорожными грузоперевозками и содержанием ж/д инфраструктуры. В концерн LDz входят предприятия LatRailNet, LDz Cargo, LDz Infrastruktura, LDz Ritosa sastava serviss и LDz Apsardze.

Теги: #латвия #железная_дорога
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