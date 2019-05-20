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19:19 20.05.2019

Зеленский на встрече с президентом Эстонии выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере IT и киберзащиты

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Зеленский на встрече с президентом Эстонии выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере IT и киберзащиты

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили перспективу активизации торгово-экономических отношений между двумя странами и поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.

Как сообщает сайт главы Украинского государства, Зеленский поблагодарил Кальюлайд за личное внимание к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, так как она была первым лидером иностранного государства, которая посетила линию разграничения на востоке страны.

Зеленский отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Кроме того, он указал на лидерство Эстонии во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве с этой страной в сфере IT и укреплении киберзащиты.

Участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией.

Президент Украины также подчеркнул, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны", - заявил Зеленский.

В свою очередь, президент Эстонии подчеркнула: "Мы продолжаем быть вашими друзьями".

Теги: #президенты #встреча #эстония
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