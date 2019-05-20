События

19:10 20.05.2019

Органы местного самоуправления могут выдавать несколько разрешений на разработку землеустроительной документации – советник Зеленского

2 мин читать
Органы местного самоуправления могут выдавать несколько разрешений на разработку землеустроительной документации – советник Зеленского

Полномочия органов местного самоуправления выдавать несколько разрешений на разработку землеустроительной документации не вызывают сомнений, сообщил советник президента Владимира Зеленского Даниил Гетманцев по итогам "круглого стола" в Кассационном административном суде Верховного суда.

"Могут ли о.м.с. (органы местного самоуправления – ИФ) выдавать несколько разрешений на разработку землеустроительной документации? Да, могут. Могут ли о.м.с устанавливать приоритеты на представление разрешений на разработку проекта землеустройства (предоставление земельного участка) определенным категориям граждан? Нет, не могут", – написал Гетманцев в Facebook в понедельник.

Привилегии предоставляются только на основании закона, отметил советник Зеленского.

Он добавил, что земельные споры, которые послужили темой "круглого стола" в пятницу, - одна из самых сложных категорий судебных споров.

Не вызвали дискуссий у участников "круглого стола" также тезисы о том, что органы местного самоуправления не могут устанавливать срок действия разрешения на разработку землеустроительной документации и не вправе устанавливать очередь желающих получить земельный участок.

"Однако в соответствии со ст.46 закона "О местном самоуправлении в Украине", о.м.с. могут устанавливать очередность рассмотрения заявлений граждан", - добавил Гетманцев.

В то же время по ряду вопросов участники "круглого стола" не пришли к консенсусу.

"Отдельно обсудили право члена территориальной громады на иск о признании незаконным решения, выданным органом местного самоуправления, о распоряжении собственностью громады (в случае, если он конкретно не претендует на земельный участок, выделенный третьим лицам). Считаю право на такой иск о защите законного интереса жителя - обоснованным. Речь идет о нарушенном законном интересе (не праве) жителя на эффективное использование имущества громады", – указал Гетманцев.

Он подчеркнул, что в данном вопросе "единства пока нет".

Теги: #земля #спор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:31 12.05.2019
На Харьковщине сельхозугодья стоимостью почти 6 млн грн возвращены государству

На Харьковщине сельхозугодья стоимостью почти 6 млн грн возвращены государству

14:55 09.05.2019
Климкин обсудил с главой МИД Дании ситуацию с 2-летним ребенком украинки, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве

Климкин обсудил с главой МИД Дании ситуацию с 2-летним ребенком украинки, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве

05:29 09.05.2019
Незаконно приватизированные 8 га леса под Харьковом возвращены государству

Незаконно приватизированные 8 га леса под Харьковом возвращены государству

22:48 26.04.2019
Cельхозземли стоимостью 46,5 млн грн возвращены в собственность государства

Cельхозземли стоимостью 46,5 млн грн возвращены в собственность государства

15:14 17.04.2019
Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

22:07 16.04.2019
Экс-сотрудник Рады инициировал фейковое уголовное дело против Парубия – пресс-секретарь спикера

Экс-сотрудник Рады инициировал фейковое уголовное дело против Парубия – пресс-секретарь спикера

07:57 06.04.2019
Прокуратура требует вернуть в собственность харьковской громады участок стоимостью 3 млн грн

Прокуратура требует вернуть в собственность харьковской громады участок стоимостью 3 млн грн

19:09 05.04.2019
Украинская сторона проиграла спор России в ВТО, поскольку не прислушивалась к МИД по стратегии и тактике, считает Климкин

Украинская сторона проиграла спор России в ВТО, поскольку не прислушивалась к МИД по стратегии и тактике, считает Климкин

03:04 30.03.2019
Прокуратура через суд требует вернуть поссовету Новой Водолаги более 56 га сельхозугодий, незаконно переданных в аренду

Прокуратура через суд требует вернуть поссовету Новой Водолаги более 56 га сельхозугодий, незаконно переданных в аренду

02:25 26.03.2019
Прокуратура через суд добилась возвращения в собственность 152 га сельхозугодий в Харьковской области

Прокуратура через суд добилась возвращения в собственность 152 га сельхозугодий в Харьковской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд легализовал в Украине решение Стокгольмского арбитража о выплате ОПЗ более $250 млн Ostchem Фирташа

Россия обжаловала два решения суда в Гааге по искам украинских компаний, планирует обжаловать еще шесть – глава Минюста РФ

Прокуратура просит отменить решение суда о досрочном снятии судимости с экс-нардепа Лозинского

Руководитель Госслужбы занятости арестован на 2 месяца с правом внесения 20 млн грн залога

Полиция открыла проезд по всем ранее перекрытым улицам Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный админсуд отказался запретить волонтерскую палатку в центре Харькова

Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

Суд легализовал в Украине решение Стокгольмского арбитража о выплате ОПЗ более $250 млн Ostchem Фирташа

Генпрокуратура вскоре подаст пакет документов в Нацбюро Интерпола для объявления в международный розыск фигуранта "дела Гандзюк" Левина

Совет Латвийской желдороги принял решение не отстранять от должности главу и 2 членов правления

Зеленский на встрече с президентом Эстонии выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере IT и киберзащиты

Россия обжаловала два решения суда в Гааге по искам украинских компаний, планирует обжаловать еще шесть – глава Минюста РФ

Портнов заявил, что заключил договор с полицией о своей охране

Прокуратура просит отменить решение суда о досрочном снятии судимости с экс-нардепа Лозинского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА