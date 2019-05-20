Органы местного самоуправления могут выдавать несколько разрешений на разработку землеустроительной документации – советник Зеленского

Полномочия органов местного самоуправления выдавать несколько разрешений на разработку землеустроительной документации не вызывают сомнений, сообщил советник президента Владимира Зеленского Даниил Гетманцев по итогам "круглого стола" в Кассационном административном суде Верховного суда.

"Могут ли о.м.с. (органы местного самоуправления – ИФ) выдавать несколько разрешений на разработку землеустроительной документации? Да, могут. Могут ли о.м.с устанавливать приоритеты на представление разрешений на разработку проекта землеустройства (предоставление земельного участка) определенным категориям граждан? Нет, не могут", – написал Гетманцев в Facebook в понедельник.

Привилегии предоставляются только на основании закона, отметил советник Зеленского.

Он добавил, что земельные споры, которые послужили темой "круглого стола" в пятницу, - одна из самых сложных категорий судебных споров.

Не вызвали дискуссий у участников "круглого стола" также тезисы о том, что органы местного самоуправления не могут устанавливать срок действия разрешения на разработку землеустроительной документации и не вправе устанавливать очередь желающих получить земельный участок.

"Однако в соответствии со ст.46 закона "О местном самоуправлении в Украине", о.м.с. могут устанавливать очередность рассмотрения заявлений граждан", - добавил Гетманцев.

В то же время по ряду вопросов участники "круглого стола" не пришли к консенсусу.

"Отдельно обсудили право члена территориальной громады на иск о признании незаконным решения, выданным органом местного самоуправления, о распоряжении собственностью громады (в случае, если он конкретно не претендует на земельный участок, выделенный третьим лицам). Считаю право на такой иск о защите законного интереса жителя - обоснованным. Речь идет о нарушенном законном интересе (не праве) жителя на эффективное использование имущества громады", – указал Гетманцев.

Он подчеркнул, что в данном вопросе "единства пока нет".