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16:31 20.05.2019

Прокуратура просит отменить решение суда о досрочном снятии судимости с экс-нардепа Лозинского

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Прокуратура просит отменить решение суда о досрочном снятии судимости с экс-нардепа Лозинского

Киевская местная прокуратура №4 обжаловала в Киевском апелляционном суде решение суда первой инстанции о досрочном снятии судимости с бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры г.Киева, во время заседания суд не проверил должным образом информацию о том, каким образом Лозинский доказал свое исправление.

"Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих надзор за лицом, имеющим судимость, относительно его поведению и реальному исправлению. Также не были предоставлены данные о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в частности о совершении или несовершении новых уголовных преступлений", - также отмечает прокуратура.

Отмечается, что указанные обстоятельства вообще не были рассмотрены и исследованы в судебном заседании.

"Исходя из вышеизложенного, местная прокуратура обратилась в Киевский апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новое, которым отказать в удовлетворении ходатайства о снятии судимости с Лозинского", - сказано в сообщении.

Ранее Днепровский районный суд г.Киева решением от 6 мая 2019 рода досрочно снял судимость с бывшего депутата Лозинского, осужденного в 2013 году к 10 годам лишения свободы за причастность к смерти жителя Кировоградской области Валерия Олийныка (по ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #судимость #прокуратура #лозинский
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