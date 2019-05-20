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15:14 20.05.2019

Полиция открыла проезд по всем ранее перекрытым улицам Киева

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Полиция открыла проезд по всем ранее перекрытым улицам Киева

В Патрульной полиции Украины сообщают, что сняли ограничения движения автотранспорта по всем улицам и транспортным магистралям Киева, с 6.00 понедельника перекрытым в связи с мероприятиями по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Движение всеми улицами Киева восстановлено", - сообщила пресс-служба Патрульной полиции в своем аккаунте в Твиттер около 14.00 понедельника.

Как сообщалось, в связи с мероприятиями по случаю инаугурации с утра понедельника в Киеве был ограничен проезд по нескольким мостам через р.Днепр, а также ряду проспектов и улиц в центральной части города.

Теги: #киев #полиция #транспорт
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