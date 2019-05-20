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13:12 20.05.2019

Трамп подтвердил причастность Вашингтона к кибератаке против России

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Трамп подтвердил причастность Вашингтона к кибератаке против России

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что при его администрации была совершена кибератака в отношении России.

"Я бы предпочел этого не говорить, но вы можете быть уверены, что все это произошло, и причем произошло при моей администрации", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам американского лидера, он долгое время не сообщал эти сведения по просьбе разведки США.

"Потому что они не любят, когда я говорю. В разведке заявляли: "Пожалуйста, не надо об этом распространяться", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что киберкомандование ВС США провело операцию против петербургской компании "Агентство интернет-исследований" (IRA) в день промежуточных выборов в США в 2018 году.

По данным The Washington Post, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Один из источников газеты заявил, что американское киберкомандование "просто отправило IRA в офлайн".

Теги: #рф #трамп #кибератака
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