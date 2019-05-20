В Мариинском парке около 3 тыс. человек наблюдали за инаугурацией президента Украины - МВД

За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского на площади около Верховной Рады наблюдали около 3 тыс. человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины в понедельник, ситуация в ходе мероприятия контролированная, нарушений правопорядка не зафиксировано.

По словам С.Ярового, безопасность и публичный порядок охраняли около 3,5 тыс. правоохранителей.