События

13:08 20.05.2019

В Мариинском парке около 3 тыс. человек наблюдали за инаугурацией президента Украины - МВД

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 За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского на площади около Верховной Рады наблюдали около 3 тыс. человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины в понедельник, ситуация в ходе мероприятия контролированная, нарушений правопорядка не зафиксировано.

По словам С.Ярового, безопасность и публичный порядок охраняли около 3,5 тыс. правоохранителей.

Теги: #киев #мвд #инаугурация
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