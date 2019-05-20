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12:54 20.05.2019

Экс-замглавы АП Портнов анонсировал массовую подачу исков на Порошенко и его окружение

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Экс-замглавы АП Портнов анонсировал массовую подачу исков на Порошенко и его окружение

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать заявления о якобы преступлениях Петра Порошенко, экс-заместителя главы его администрации Алексея Филатова, депутатов от "Народного Фронта" Сергея Пашинского и Максима Бурбака.

"Наша большая юридическая команда в самый первый день после инаугурации планирует начать подачу заявлений… Ключевые люди – это сам Порошенко, Филатов, Пашинский, ...Бурбак, лидер фракции БПП (Артур Герасимов – ИФ), ключевые чиновники из окружения Порошенко, бизнес-чиновники", - сообщил вернувшийся в страну в канун смены президента Портнов в интервью изданию "Страна.ua".

Экс-заместитель главы АПУ утверждает, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском", акционером которой был Порошенко.

Портнов также заявил о необходимости ареста активов ушедшего с поста президента и его соратников. По его мнению, во времена Порошенко на судей оказывалось сильное давление, поэтому первые ходатайства в суд в делах против Порошенко о мере пресечения будут удовлетворены.

Экс-замглавы АП отметил, что если новая власть захочет проявить активность в преследовании Порошенко, то его команда поможет.

"Если нет, мы будем осуществлять публичное давление, документировать, оформлять все процессуально, обжаловать бездеятельность правоохранительных органов", – подчеркнул он.

Портнов добавил, что знает "огромное" количество бизнесменов и граждан, которые также планируют заниматься подобной деятельностью.

"Кому-то мы будем подставлять плечо – я имею в виду нашу команду. Где-то будем хедлайнерами и организаторами этой работы... Я вижу, что здесь огромное поле", – сказал юрист.

Он также заявил, что не намерен возвращаться на госслужбу и не видит себя ни на каком посту.

Портнов в 2014 году покинул территорию Украины, проживал в Москве (РФ), Вене (Австрия).

Теги: #расследования #порошенко #портнов
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