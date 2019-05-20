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10:02 20.05.2019

Около 400 спасателей и 90 единиц техники ГСЧС обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в Киеве во время инаугурации Зеленского

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Около 400 спасателей и 90 единиц техники ГСЧС обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в Киеве во время инаугурации Зеленского

 Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям во время подготовки и проведения инаугурации президента Украины Владимира Зеленского перешли на усиленный круглосуточный режим дежурства с целью обеспечения защиты населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий.

"В системе ГСЧС Украины на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе 9 воздушных судов. В столице на дежурстве будет находиться около 400 человек личного состава и 90 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве", - сообщает пресс-службе Госслужбы по ЧС в понедельник утром.

При этом в информации отмечается, что с целью обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события вблизи мест проведения мероприятий организовано дежурство 43 человек личного состава и 6 единиц техники.

Теги: #гсчс #зеленский #инаугурация
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