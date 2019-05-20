Последние приготовления к инаугурации Зеленского проходят у здания Рады

Возле здания Верховной Рады Украины в центре Киева проходят последние приготовления к инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на лестнице возле входа в парламент со стороны площади Конституции расстелили и пылесосят красную ковровую дорожку. На площади собрались журналисты, участники проекта "Лига смеха", создателем и ведущим которого был Зеленский. Собравшись вместе, они направились в Мариинский дворец. За ограждением стоят желающие увидеть прибытие новоизбранного президента в парламент.

Кроме того, на площади установлен большой экран, с которого будет транслироваться принятие присяги украинскому народу новоизбранного президента.

К Верховной Раде прибывают автомобили с дипломатическими номерными знаками, в здание парламента прибывают также народные депутаты Украины.

Аккредитованные на инаугурацию журналисты находятся на третьем этаже в кулуарах Верховной Рады, где установлен большой монитор, на котором будет транслироваться церемония. При этом на балкон в ложе прессы пускают только аккредитованных на мероприятие.

На церемонию инаугурации уже прибыли представители духовенства, в частности, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

На балконе также находится хор имени Веревки, который будет исполнять государственный гимн во время церемонии инаугурации.

Дороги в правительственном квартале перекрыты. Доступ в Мариинский парк, а также непосредственно к зданию Верховной Рады, возможен через установленные рамки металлоискателей.

Новоизбранный президент примет присягу украинскому народу в 10 часов утра в ходе торжественного заседания Верховной Рады.