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08:30 20.05.2019

В Харькове неизвестные подожгли волонтерскую палатку в центре города

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В Харькове неизвестные подожгли волонтерскую палатку в центре города

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на пл.Свободы, напротив здания облгосадминистрации.

"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги", но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина соорганизатор палатки Борис Редин.

По его словам, он уже написал заявление в полицию.

Как сообщалось, палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

15 мая в Харьковском горсовете прошло заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено уведомление о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

"Комиссия приняла решение предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл.Свободы на пл.Защитников Украины. В случае отказа - поручить юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и подачу материала в Харьковский окружной административный суд", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В ночь на 18 мая Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Харьковского горсовета.

"Проверив юридическую и фактическую обоснованность доводов сторон, суд пришел к выводу, что мотивация и доказательства, на которые ссылается истец не дают суда оснований для установления выводов об обоснованности иска. Следовательно, в удовлетворении иска следует отказать", - говорится в решении, вынесенном судьей Владиславом Егупенко.

Харьковский горсовет подал апелляцию.

Теги: #украина #поджог #харьков #палатка
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