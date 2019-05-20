События

08:07 20.05.2019

Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег – Минюст

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Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег – Минюст

 Пытавшиеся совершить побег из колонии в городе Вахдат осуждённые сторонники ИГИЛ  убили трех сотрудников колонии, среди мятежников имеются жертвы, сообщает Министерство юстиции Таджикистана.

"Содержащиеся в исправительной колонии №3/2 города Вахдат Главного управления исполнений уголовных наказаний Министерства юстиции вооружившись ножами и режущими предметами взяли в заложники и убили 3 сотрудников исправительного учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы", - говорится в сообщении.

"В результате принятия со стороны администрации неотложных законных мер по наведению внутреннего порядка колонии, среди особо опасных мятежников имеются жертвы. В настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем", - говорится в документе.

Минюст сообщает, что по данному происшествию продолжаются следственные действия, по результатам которых будет сообщено дополнительно.

Теги: #колония #жертвы #таджикистан #сотрудники
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