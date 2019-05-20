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07:18 20.05.2019

Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения – штаб ООС

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Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицкое; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык; дважды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка и села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Золотое – 4 и Новгородское.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ уничтожен, еще один - получил ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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