Во Львовской области двух таможенников уличили в систематических взятках

Двух инспекторов таможенного поста "Угрынив" во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематическом вымогательстве денег за несоздание искусственных барьеров при пересечении товаров через границу, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Таможенники систематически вымогали у граждан деньги за несоздание искусственных преград при перемещении товаров через границу", - говорится в сообщении,

По данным СБУ, таможенных инспекторов задержали после получения ими 6 тыс. грн. неправомерной выгоды от очередного предпринимателя. А во время обыска у таможенников обнаружили более 100 тыс. грн наличными.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 368 УК Украины.