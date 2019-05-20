События

06:00 20.05.2019

Проезд по некоторым дорогам Киева в понедельник будет ограничен в связи с инаугурацией Зеленского, напоминают в КГГА

2 мин читать
Проезд по некоторым дорогам Киева в понедельник будет ограничен в связи с инаугурацией Зеленского, напоминают в КГГА

На некоторых улицах Киева в понедельник, 20 мая, будет временно ограничено движение транспорта в связи с мероприятиями в рамках инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Соответствующая схема ограничения движения утверждена Главным управлением Национальной полиции Украины в городе Киеве", - говорится в обнародованной в воскресенье информации. Со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в соотвествующем сообщении на сайте горадминистрации, расположенной по ссылке https://kyivcity.gov.ua/news/uvaga_19_ta_20_travnya_obmezhat_rukh_transportu_nizkoyu_vulits_u_zvyazku_iz_inavguratsiyeyu_novoobranogo_prezidenta/.

Так, с 6:00 понедельника и до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на просп. Бажана (от Харьковской площади до Южного путепровода), Надднепрянском шоссе (от Южного путепровода до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска), Днепровском спуске (от Набережного шоссе до Парковой дороги), аллее Героев Крут (от пл. Андрея Первозванного до пл.Славы), ул.Ивана Мазепы (от пл.Славы до ст.м."Арсенальная", ул. Михаила Грушевского (от ул. Московской до Петровской аллеи), Парковой дороге (от ул. Грушевского до аллеи Героев Крут), ул.Шелковичной (от ул.Грушевского до ул.Бассейная).

Также временно будет ограничено движение автотранспорта по ул.Круглоуниверситетской (от Бессарабской площади до ул.Лютеранской), ул.Лютеранской (от ул.Шелковичной до ул.Крещатик), ул.Городецкого (от ул.Крещатик до ул.Ольгинской), ул.Ольгинской (от пл. Ивана Франко до ул.Институтской), ул.Институтской (от ул.Крещатик до Крепостного пер.), Крепостному пер. (от ул. Грушевского до ул.Институтская), ул.Липской (от ул. Грушевского до ул.Пилипа Орлика), ул.Садовой (от ул.Грушевского до ул.Институтской), ул.Пилипа Орлика (от ул.Шелковичной до ул.Академика Богомольца), ул.Академика Богомольца (от ул.Пилипа Орлика до ул.Шелковичная).

"Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на просп.Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий", - добавили в пресс-службе КГГА.

Также 20 мая будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.

Теги: #киев #украина #ограничения #инаугурация #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:38 20.05.2019
В Донецкой области пограничники из состава ООС спасли раненого местного жителя

В Донецкой области пограничники из состава ООС спасли раненого местного жителя

00:02 20.05.2019
В Украине в понедельник пройдет инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского

В Украине в понедельник пройдет инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского

22:26 19.05.2019
Порошенко уволил секретаря СНБО Турчинова – указ

Порошенко уволил секретаря СНБО Турчинова – указ

21:49 19.05.2019
Зеленский приехал на репетицию инаугурации – СМИ

Зеленский приехал на репетицию инаугурации – СМИ

21:38 19.05.2019
Порошенко освободил Марчука от обязанностей представителя Украины в ТКГ

Порошенко освободил Марчука от обязанностей представителя Украины в ТКГ

21:21 19.05.2019
Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов нынешнего созыва

Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов нынешнего созыва

21:07 19.05.2019
В Житомире сгорела АЗС: пострадали два человека, огнем уничтожено 4 автомобиля

В Житомире сгорела АЗС: пострадали два человека, огнем уничтожено 4 автомобиля

20:29 19.05.2019
Порошенко уволил главу администрации президента Украины – указ

Порошенко уволил главу администрации президента Украины – указ

20:15 19.05.2019
Порошенко уволил заместителя главы президентской администрации – указ

Порошенко уволил заместителя главы президентской администрации – указ

18:44 19.05.2019
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства и заявил, что остается в политике, дабы не дать отклониться от выверенного курса

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства и заявил, что остается в политике, дабы не дать отклониться от выверенного курса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине в понедельник пройдет инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

Гройсман призвал украинцев зажечь свечу памяти жертвам политических репрессий

Украина чтит память жертв политических репрессий

США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Одиннадцать человек убиты в результате нападения в баре на севере Бразилии

Марш сексменьшинств под охраной полиции прошел в Кишиневе

Президент Армении считает, что демократические процессы в республике необратимы

Супруга Саакашвили баллотируется в мэры Зугдиди, сам экс-президент Грузии не верит в честность выборов и призывает оппозицию действовать

Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

Пашинян в понедельник намерен объявить второй, "самый важный" этап армянской революции

На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье - ООС

Арсенал оружия и взрывчатки изъяли полицейские в селе на Луганщине в рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА