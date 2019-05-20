Проезд по некоторым дорогам Киева в понедельник будет ограничен в связи с инаугурацией Зеленского, напоминают в КГГА

На некоторых улицах Киева в понедельник, 20 мая, будет временно ограничено движение транспорта в связи с мероприятиями в рамках инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Соответствующая схема ограничения движения утверждена Главным управлением Национальной полиции Украины в городе Киеве", - говорится в обнародованной в воскресенье информации. Со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в соотвествующем сообщении на сайте горадминистрации, расположенной по ссылке https://kyivcity.gov.ua/news/uvaga_19_ta_20_travnya_obmezhat_rukh_transportu_nizkoyu_vulits_u_zvyazku_iz_inavguratsiyeyu_novoobranogo_prezidenta/.

Так, с 6:00 понедельника и до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на просп. Бажана (от Харьковской площади до Южного путепровода), Надднепрянском шоссе (от Южного путепровода до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска), Днепровском спуске (от Набережного шоссе до Парковой дороги), аллее Героев Крут (от пл. Андрея Первозванного до пл.Славы), ул.Ивана Мазепы (от пл.Славы до ст.м."Арсенальная", ул. Михаила Грушевского (от ул. Московской до Петровской аллеи), Парковой дороге (от ул. Грушевского до аллеи Героев Крут), ул.Шелковичной (от ул.Грушевского до ул.Бассейная).

Также временно будет ограничено движение автотранспорта по ул.Круглоуниверситетской (от Бессарабской площади до ул.Лютеранской), ул.Лютеранской (от ул.Шелковичной до ул.Крещатик), ул.Городецкого (от ул.Крещатик до ул.Ольгинской), ул.Ольгинской (от пл. Ивана Франко до ул.Институтской), ул.Институтской (от ул.Крещатик до Крепостного пер.), Крепостному пер. (от ул. Грушевского до ул.Институтская), ул.Липской (от ул. Грушевского до ул.Пилипа Орлика), ул.Садовой (от ул.Грушевского до ул.Институтской), ул.Пилипа Орлика (от ул.Шелковичной до ул.Академика Богомольца), ул.Академика Богомольца (от ул.Пилипа Орлика до ул.Шелковичная).

"Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на просп.Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий", - добавили в пресс-службе КГГА.

Также 20 мая будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.