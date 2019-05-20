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05:56 20.05.2019

Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

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Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

"Я не позволю Ирану иметь ядерное оружие", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он, тем не менее, отметил, что против войны с Ираном.

"Я не хочу драки. Но в ситуации с Ираном просто нельзя позволить им обладать ядерным орудием - просто нельзя допустить, чтобы это случилось", - добавил президент.

Накануне Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

Теги: #сша #трамп #оружие #иран
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