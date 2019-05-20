События

03:42 20.05.2019

Одиннадцать человек убиты в результате нападения в баре на севере Бразилии

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Одиннадцать человек убиты в результате нападения в баре на севере Бразилии

 Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара, сообщает Associated Press.

Группа вооруженных людей открыла огонь в баре, в результате погибли шесть женщин и пять мужчин, один человек ранен.

По данным новостного сайта G1, в обстреле участвовали семь вооруженных мужчин. Уточняется, что нападавшие прибыли на место происшествия на одном мотоцикле и трех машинах.

Агентство приводит слова представителя штата Натальи Мелло, которая подтвердила, что произошла "бойня". Никаких подробностей происшествия официальные власти не предоставили.

Теги: #жертвы #бразилия #обстрел
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