В Донецкой области пограничники из состава ООС спасли раненого местного жителя
Украинские пограничники, из состава операции Объединенных сил оказали помощь жителю оккупированного Шахтерска, по которому боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь на поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерская следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужем забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ". В какой-то момент оставшись наедине в помещении, гражданин Украины совершил побег. Заметив человека, бежавшего в сторону контролируемой правительством территории, пророссийские наемники, несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других гражданских лиц, ожидавших пересечения линии разграничения, открыли по нему огонь на поражение" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук.
Получив ранение, мужчина с помощью попутной машины добрался до КПП "Гнутово" Здесь пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил немедленно оказали ему медицинскую помощь
"Мужчина с ранениями руки и поясницы доставлен в одно из лечебных учреждений Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает" – подытожили в сообщении.