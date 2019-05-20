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01:14 20.05.2019

Президент Армении считает, что демократические процессы в республике необратимы

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Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием, отметив, что в Республике Армения "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

"По Конституции Республики Армения, власть принадлежит народу. Следовательно, ветви власти Армении - законодательная, исполнительная и судебная - должны отражать собирательную волю народа Армении и служить Конституционным целям. Призываю всех граждан Армении, независимо от занимаемой общественной и политической позиции и должности, соблюдать спокойствие и покой, соблюдать Конституцию и законы", - говорится в распространенном в воскресенье послании президента Армении.

Он отметил, что находится с рабочим визитом заграницей, но поддерживает постоянную связь с соответствующими государственными органами.

"Призываю, чтобы в эти дни преобладали трезвость и толерантность. Да хранит нас Господь", - отметил А.Саркисян.

Ранее в воскресенье премьер Армении Никол Пашинян призвал граждан с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. Он отметил, что в понедельник, 20 мая, намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

Данное заявление последовало после решения суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, и недовольства группы граждан, проводящих акции протеста с требованием оказать давление на суд и вновь арестовать бывшего президента.

Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционная парламентская партия "Светлая Армения", защитник прав человека.

Теги: #президент #демократия #процессы #армения
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