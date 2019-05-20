В Украине в понедельник пройдет инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского

В понедельник, 20 мая, в Киеве пройдет церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, избранного 21 апреля во втором туре очередных выборов президента страны (первый тур которых состоялся 31 марта).

Новоизбранный президент примет присягу украинскому народу в 10 часов утра в ходе торжественного заседания Верховной Рады в присутствии более 50 иностранных делегаций, которые будут представлены на уровне глав государств, правительств, парламентов, министров и представителей руководства международных организаций.

Так, США на инаугурации будет представлять делегация в составе пяти высокопоставленных чиновников во главе с министром энергетики. Европейский союз будет представлять вице-президент Европейской комиссии. НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности.

На церемонии будут присутствовать экс-президент ФРГ, министр по вопросам Европы из Франции, министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании, глава МИД Польши, министр обороны Канады, президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, председатель сената Чехии, глава парламента Азербайджана.

Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины.

Для участия в торжественном заседании Верховной Рады традиционно приглашаются глава Центральной избирательной комиссии Украины, глава Конституционного Суда Украины и другие лица, списки которых председатель парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой КС. Известно, что на заседание приглашены все президенты Украины, за исключением Виктора Януковича.

Согласно закону о регламенте Верховной Рады, торжественное заседание по случаю инаугурации открывает спикер парламента или его заместители в случае отсутствия председателя Верховной Рады.

Председательствующий на заседании предоставляет слово главе Центральной избирательной комиссии Украины, которая оглашает результаты выборов президента. 30 апреля 2019 года ЦИК объявила, что во втором туре выборов президента Украины 21 апреля Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост главы государства. За второго кандидата на пост главы государства, пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Затем для приведения президента к присяге приглашается на трибуну глава Конституционного суда Украины, который сообщает о выполнении новоизбранным президентом всех конституционных требований о несовместимости с должностью президента Украины и отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принесение им присяги.

Глава КС приглашает на трибуну новоизбранного президента, вручает ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины. На украинском языке он звучит так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе Конституционного суда Украины. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент кладет на Пересопницкое Евангелие.

После принесения новоизбранным президентом присяги глава КС Украины объявляет о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность. Глава Конституционного Суда Украины передает председательствующему на торжественном заседании Верховной Рады текст присяги украинскому народу, подписанный новоизбранным президентом.

Далее глава ЦИК вручает новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручает ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.

Затем президент Украины с трибуны Верховной Рады выступает с обращением к украинскому народу (инаугурационной речью).

В день этого торжественного заседания Верховная Рада не рассматривает других вопросов.

В зале заседаний на торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранным президентом после открытия заседания и перед его закрытием исполняется Государственный гимн Украины.

После торжественной церемонии новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Затем Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поприветствуют глав иностранных делегаций. После чего Зеленский побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня 20 мая у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.