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23:24 19.05.2019

Супруга Саакашвили баллотируется в мэры Зугдиди, сам экс-президент Грузии не верит в честность выборов и призывает оппозицию действовать

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Супруга Саакашвили баллотируется в мэры Зугдиди, сам экс-президент Грузии не верит в честность выборов и призывает оппозицию действовать

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не верит в справедливость местных выборов в стране и призвал оппозицию к протестным действиям еще до заключения международных наблюдателей.

"Действительно, мы не собираемся опускать руки, смотреть со стороны и надеяться на заключения наблюдателей международных организаций. Больше мне делать нечего - ждать шесть месяцев чье-то заключение", - заявил грузинский экс-президент на своей странице в Facebook

Он также призвал сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" и оппозиционного объединения "Сила в единстве" к активности на выборах, участие в которых в качестве их кандидата на пост мэра города Зугдиди принимает его супруга Сандра Руловс.

По его словам, заключение о справедливости голосования должен сделать грузинский народ и действовать. "Я буду действовать вместе с грузинским народом.(...) Они (власти) эти выборы уже проиграли, несмотря на то, где и какие результаты оформят", - сказал он.

Между тем, представители "Грузинской мечты", комментируя высказывания Саакашвили, обвинили оппозиционное "Единое национальное движение" в провокациях и попытках "вернуться к власти любой ценой".

"Из заявления Саакашвили еще раз стало ясно то, что мы и так хорошо знали. Их не интересует воля грузинского народа, не интересует верховенство закона и мнение международного сообщества, наблюдателей. (...) Их цель, это устроить беспорядки в стране, чего они не добьются", - сказал представитель правящей партии Созар Субари.

Он предположил, что Саакашвили, который в Грузии находится в розыске, путем беспорядков надеется вернуться на родину.

"Рано или поздно ему придется предстать перед судом", - отметил Субари.

В Грузии проходят внеочередные выборы мэров муниципалитетов Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатура и Зугдиди, а также промежуточные выборы в ряд органов местного самоуправления и в парламент Грузии.

В парламент, в частности, должен быть избран депутат от Мтацминдского округа Тбилиси, который займет место, освободившееся после избрания президентом Саломе Зурабишвили.

Теги: #грузия #саакашвили #выборы
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