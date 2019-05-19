События

21:07 19.05.2019

В Житомире сгорела АЗС: пострадали два человека, огнем уничтожено 4 автомобиля

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В Житомире сгорела АЗС: пострадали два человека, огнем уничтожено 4 автомобиля

В Житомире на автозаправочной станции произошел пожар, термические ожоги получили 2 человека, огнем уничтожено 4 автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сообщение о пожаре на АЗС по улице Восточной в областном центре поступило в Житомирский отдела полиции сегодня, около 13.30 Медицинская помощь понадобилась двум мужчинам, огнем уничтожено конструкцию АЗС и 4 легковых автомобиля", - говорится в сообщении, на официальной странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время проведения технических работ газозаправочного оборудования.

"В результате пожара в медицинское учреждение с термическими ожогами были доставлены два человека - житель. Киева, 1972 г.р., и житель Черкасской области, 1962 г.р" – отмечается в сообщении.

Полиция начала необходимые проверки для установления всех обстоятельств происшествия.

Теги: #житомир #азс #украина #пожар
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