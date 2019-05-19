Арсенал оружия и взрывчатки изъяли полицейские в селе на Луганщине в рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в Луганской области обнаружили большое количество оружия и взрывчатки, которые были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины в с.Мостки Сватовского района.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба областного главка полиции, арсенал оружия и боеприпасов оперативники выявили в ходе проведения комплекса первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых в рамках открытого уголовного производства по факту взрыва в филиале банка в Старобельске 17 мая.

"На место находки немедленно были вызваны специалисты взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые изъяли из гаража пять реактивных гранатометов (РПГ-22 и РПГ-26), шесть автоматов Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три противопехотные мины МОН-50, 53 запалов к гранатам, 5 запалов к минам, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов различного калибра", - говорится в сообщении.