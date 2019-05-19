События

17:55 19.05.2019

Арсенал оружия и взрывчатки изъяли полицейские в селе на Луганщине в рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске

1 мин читать
Арсенал оружия и взрывчатки изъяли полицейские в селе на Луганщине в рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в Луганской области обнаружили большое количество оружия и взрывчатки, которые были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины в с.Мостки Сватовского района.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба областного главка полиции, арсенал оружия и боеприпасов оперативники выявили в ходе проведения комплекса первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых в рамках открытого уголовного производства по факту взрыва в филиале банка в Старобельске 17 мая.

"На место находки немедленно были вызваны специалисты взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые изъяли из гаража пять реактивных гранатометов (РПГ-22 и РПГ-26), шесть автоматов Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три противопехотные мины МОН-50, 53 запалов к гранатам, 5 запалов к минам, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Теги: #оружие #украина #полиция #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 19.05.2019
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства и заявил, что остается в политике, дабы не дать отклониться от выверенного курса

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства и заявил, что остается в политике, дабы не дать отклониться от выверенного курса

18:16 19.05.2019
На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье - ООС

На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье - ООС

16:48 19.05.2019
В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения полуавтоматическим оружием

В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения полуавтоматическим оружием

16:03 19.05.2019
Тепло и сухо будет в большинстве регионов Украины в начале недели, и лишь на западе пройдут дожди

Тепло и сухо будет в большинстве регионов Украины в начале недели, и лишь на западе пройдут дожди

15:45 19.05.2019
Сарган: У Луценко есть реальные результаты, в отличие от трех его предшественников и Горбатюка, с 2014г расследовавших дела Майдана и сбежавших из страны лиц

Сарган: У Луценко есть реальные результаты, в отличие от трех его предшественников и Горбатюка, с 2014г расследовавших дела Майдана и сбежавших из страны лиц

15:28 19.05.2019
Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка Кулебу

Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка Кулебу

13:05 19.05.2019
Чехию на инаугурации Зеленского будет представлять председатель Сената

Чехию на инаугурации Зеленского будет представлять председатель Сената

12:13 19.05.2019
Порошенко предостерегает украинских политиков от заигрываний с агрессором, призывает к преемственности политики

Порошенко предостерегает украинских политиков от заигрываний с агрессором, призывает к преемственности политики

12:01 19.05.2019
Зеленский после инаугурации примет глав иностранных делегаций и проведет с ними двусторонние встречи

Зеленский после инаугурации примет глав иностранных делегаций и проведет с ними двусторонние встречи

10:47 19.05.2019
В Хмельницкой области на взятке задержали инспектора главного управления ГФС

В Хмельницкой области на взятке задержали инспектора главного управления ГФС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

Гройсман призвал украинцев зажечь свечу памяти жертвам политических репрессий

Украина чтит память жертв политических репрессий

США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четыре военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Пашинян в понедельник намерен объявить второй, "самый важный" этап армянской революции

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге

17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом близ пирамид

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в отелях Одессы

Посольство Польши в Киеве почтило память жертв политических репрессий в Украине

Гройсман призвал украинцев зажечь свечу памяти жертвам политических репрессий

В Харькове в результате взрыва гранаты два человека погибли, еще один госпитализирован

Украина чтит память жертв политических репрессий

Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе

США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА