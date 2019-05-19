На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье - ООС

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований на 18:00 воскресенья 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщает штаб ООС на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новгородское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза: из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются" – отметили в штабе ООС.