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16:48 19.05.2019

17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом близ пирамид

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17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом близ пирамид

Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте, передают в воскресенье местные СМИ.

По предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек.

Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

Информация о погибших не поступала.

По данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид в Каире пострадали не менее 14 человек.

Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Теги: #жертвы #египет
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