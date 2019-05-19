17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом близ пирамид
Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте, передают в воскресенье местные СМИ.
По предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек.
Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.
Информация о погибших не поступала.
По данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид в Каире пострадали не менее 14 человек.
Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.