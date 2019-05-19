Тепло и сухо будет в большинстве регионов Украины в начале недели, и лишь на западе пройдут дожди

В ближайшие сутки, 20 мая, в большинстве областей Украины сохранится теплая погода, и лишь на Закарпатье и Прикарпатье будет прохладнее, а в целом в западной части страны ожидаются дожди с грозами в зоне атмосферного фронта, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в западных и в Винницкой области дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, на крайнем востоке 8-10°С; днем 23-28°С, в западных областях 19-24°С.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 25-27°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 мая самая высокая температура днем была 32,5°С в 1996г, самая низкая ночью 1,1°С в 1943г.

На 21 мая синоптики прогнозируют в западных областях грозовые дожди, на Прикарпатье местами значительные; температура ночью 10-15°, днем 16-21°.

На остальной территории небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 10-15°, на крайнем востоке местами 7-9°, днем 20-25°.

В Киеве во вторник небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

По состоянию на 9.00 19 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 18-21°; в Днепре возле Киева 17°.