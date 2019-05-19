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13:05 19.05.2019

Чехию на инаугурации Зеленского будет представлять председатель Сената

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Чехию на инаугурации Зеленского будет представлять председатель Сената

Чешскую Республику на церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского председатель Сената чешского Парламента Ярослав Кубера, сообщил украинский посол в этой стране Евгений Перебийнис.

"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять председатель Сената (верхней палаты) Парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал украинский дипломат в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.

США на инаугурации новоизбранного президента Украины будет представлять делегация в составе пяти высокопоставленных чиновников во главе с министром энергетики. НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности. Европейский Союз на церемонии будет представлять вице-президент Европейской комиссии. Делегацию Азербайджана возглавит глава парламента.

По данным МИД Украины, по состоянию на вечер 18 мая также подтвердили намерения прибыть на церемонию инаугурации президента Украины пять президентов (Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии), вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, министр обороны Канады, министр по вопросам Европы Франции, глава МИД Польши и "более 40 других высоких представителей".

Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации президента Украины.

Теги: #зеленский #чехия #украина #инаугурация
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