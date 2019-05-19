В Хмельницкой области на взятке задержали инспектора главного управления ГФС

Следователи теруправления Государственного бюро расследований совместно с управлением защиты экономики и управления СБУ и Генеральной прокуратурой задокументировали факт вымогательства средств ревизором-инспектором главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области, сообщила пресс-служба ГБР.

"Главный инспектор-ревизор требовал и получил 15 тыс. грн от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за нарушение требований трудового законодательства, в частности использование труда неоформленных работников. Отметим, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более 125 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.