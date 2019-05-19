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09:59 19.05.2019

Гройсман призвал украинцев зажечь свечу памяти жертвам политических репрессий

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Гройсман призвал украинцев зажечь свечу памяти жертвам политических репрессий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий минутой молчания и зажечь вечером свечу в родительском доме, сообщает сайт правительственного портала утром в воскресенье.

"Призываю всех граждан Украины почтить жертв политических репрессий минутой молчания и зажечь сегодня вечером свечу памяти в родительском доме", - говорится в сообщении.

Гройсман отметил, что прямое обязательство Украины – сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

"Украинское государство имеет нулевую толерантность к любым проявлениям насилия против личности, народов или человечества. Суть украинской демократии и государственной политики Украины заключается в гуманном отношении к каждой человеческой личности и признании человеческой жизни высшей социальной ценностью", - сказано в сообщении.

Также премьер-министр подчеркнул твердость украинского государства на пути внедрения демократических ценностей в обществе.

"Прилагаем все усилия, чтобы Украина заняла достойное место в кругу друзей европейских наций, где принципы верховенства права, прав человека и гражданского общества являются основополагающими для реализации государственной политики. Убежден, что Украина больше никогда не вернется в орбиту одиозного имперского пространства, всегда уничтожал и продолжает уничтожать свободу человека, свободу социальных групп и целых народов", - резюмировал Гройсман.

Теги: #гройсман #репрессии #жертвы #память #украина
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