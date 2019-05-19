События

08:49 19.05.2019

Украина чтит память жертв политических репрессий

1 мин читать
Украина чтит память жертв политических репрессий

Украина чтит память жертв политических репрессий, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня Украина чтит память жертв политических репрессий. Украина помнит! – написал Порошенко в микроблоге Твиттер.

Также он отметил, что в каждой области, в каждом районе украинской земли покоится прах невинных жертв.

"Она сохраняет страшную правду и пытается залечить жгучая боль своего народа", - подчеркнул глава государства.

19 мая – день национальной памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году.

Теги: #политические_репрессии #жертвы #память #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:27 19.05.2019
США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

07:38 19.05.2019
За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четыре военных

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четыре военных

07:30 19.05.2019
19 и 20 мая ограничат движение транспорта в Киева по случаю инаугурации Зеленского - полиция

19 и 20 мая ограничат движение транспорта в Киева по случаю инаугурации Зеленского - полиция

05:36 19.05.2019
В Черновицкой области пытались захватить храм

В Черновицкой области пытались захватить храм

04:46 19.05.2019
На Ивано-Франковщине два человека задержаны за незаконный вылов рыбы

На Ивано-Франковщине два человека задержаны за незаконный вылов рыбы

04:01 19.05.2019
"Киевводоканал" откажется от хлора для обеззараживания воды

"Киевводоканал" откажется от хлора для обеззараживания воды

02:05 19.05.2019
Консультативная миссия ЕС завершила тренинги по добропорядочности для СБУ

Консультативная миссия ЕС завершила тренинги по добропорядочности для СБУ

00:49 19.05.2019
Порошенко создал делегацию для переговоров с Британией после Brexit

Порошенко создал делегацию для переговоров с Британией после Brexit

23:53 18.05.2019
Грицак: СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар

Грицак: СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар

22:20 18.05.2019
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого V степени

Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого V степени

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четыре военных

Победителем "Евровидения-2019" стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс

Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя главы СБ Украины

Порошенко назначил государственные стипендии им. Левка Лукьяненка украинским политзаключенным в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе

Победителем "Евровидения-2019" стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс

Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя главы СБ Украины

В МИД обновили данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского

Одесские правоохранители проверяют информацию о минировании десяти гостиниц

Курц объявил о досрочных выборах в Австрии в связи со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера

В жилой дом в Тернопольской области залетела шаровая молния, пострадали семь человек

Украинское гражданство получили кинооператор, преподаватель и глава АМПУ

Белорусское жюри отстранили от Евровидения

В оккупированном Крыму правоохранители прекратили акцию, посвященную памяти депортации крымских татар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА