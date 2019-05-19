Украина чтит память жертв политических репрессий, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня Украина чтит память жертв политических репрессий. Украина помнит! – написал Порошенко в микроблоге Твиттер.

Также он отметил, что в каждой области, в каждом районе украинской земли покоится прах невинных жертв.

"Она сохраняет страшную правду и пытается залечить жгучая боль своего народа", - подчеркнул глава государства.

19 мая – день национальной памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году.