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08:27 19.05.2019

США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

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США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, которую возглавит министр энергетики

Официальную делегацию США на инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая возглавит министр энергетики США Рик Перри, сообщила пресс-служба Белого Дома в Твиттере.

Также в состав делегации вошли спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко (Президента Украины Петра – ИФ) за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

Инаугурация состоится в 10.00 понедельника 20 мая в зале Верховной Рады.

Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.

Теги: #сша #зеленский #украина #делегация
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