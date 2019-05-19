За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четыре военных

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, четыре украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Пески, четыре раза из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Авдеевки, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Новоселовка Вторая, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи н.п. Марьинка и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм - вблизи н.п. Новотошковское, пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у н.п. Крымский, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пгт. Южный, из стрелкового оружия - у н.п. Станица Луганская.

По данным украинской разведки, 18 мая два боевика уничтожены, еще трое ранены.

"С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - добавили в штабе Операции.

Также в пресс-центре отметили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.