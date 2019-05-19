На Ивано-Франковщине два человека задержаны за незаконный вылов рыбы

Правоохранители задержали двух человек за незаконный вылов рыбы на Немецком озере в Ивано-Франковской области, сообщила патрульная полиция области.

"17 мая 2019 года в городе Ивано-Франковск патрульные задержали двух человек за незаконным выловом рыбы на Немецком озере", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили рыбоохранному патрулю Ивано-Франковска, которые прибыли на место происшествия и составили соответствующие административные материалы.

Отмечается, что во время нереста в весенне-летний период по всей территории Украины категорически запрещается вылов рыбы.

За нарушение правил рыболовства грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.