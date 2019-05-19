"Киевводоканал" откажется от хлора для обеззараживания воды

Технология использования хлора для обработки воды устаревшая, а требования к качеству воды на сегодняшний день становятся все более жесткими, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Хранение большого количества жидкого хлора на очистных станциях опасно, к тому же хлор ухудшает органолептические свойства воды. Все это заставляет нас искать другие способы обеззараживания воды, и лучшим выбором является диоксид хлора, позволяет очищать воду более безопасно и качественно", - считает президент ассоциации "Укрводоканалэкология", председатель правления - генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.

Как отмечается, диоксидом хлора обрабатывают питьевую воду на станциях Западной Европы, в частности, в Вене, Нюрнберге, Палермо, а также городах Северной Америки, Канады и Японии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Этот реагент более безопасный с точки зрения эксплуатации и имеет длительную обеззараживающим действием. После успешных лабораторных и промышленных исследований «Киевводоканал» также начал работу по оборудованию водопроводных станций оборудованием по производству и применению диоксида хлора. Ориентировочный срок перехода Днепровской водопроводной станции на новую технологию - конец лета 2019 года.

Технолог-консультант и эксперт международной организации инженеров-коррозионистов Маурицио Фиески рассказал о мировой практике использования диоксида хлора.

"В Италии диоксид хлора применяется уже более 30 лет. В Европе в настоящее время 40-50% питьевой воды обрабатывается этим реагентом. Наибольшее распространение технология получила в Америке, где очень жесткие требования к качеству воды. В Китае, Индии, Саудовской Аравии с 2013 года начался процесс замены очистных станций, использующих хлор, на более современные, которые применяют диоксид хлора. У этого реагента много преимуществ. Кроме безопасности и высокого качества очистки воды диоксид хлора ликвидирует биопленку, что образуется внутри водопроводных труб, также улучшает качество воды, поступающей потребителям, и уменьшает коррозию", - отметил он.

Во время обсуждений прозвучало мнение, что метод очистки воды диоксидом хлора еще требует доработки и дополнительного изучения. Но доктор медицинских наук Вячеслав Прокопов считает, что нет оснований для того, чтобы не вводить эту технологию в Украине.

"Это правда, что диоксид хлора по сравнению с другими хлорсодержащими реагентами является наиболее высокоэффективным. В этом смысле лучшей вещества сегодня нет. Что касается гигиенических нормативов по применению диоксида хлора, то они существуют еще со времен Советского Союза и не являются устаревшими. Если четко придерживаться технологии - использование диоксида хлора вполне безопасно и безвредно. Поэтому мы поддерживаем использование этого реагента на водопроводных станциях Киева", - отметил он.