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02:05 19.05.2019

Консультативная миссия ЕС завершила тренинги по добропорядочности для СБУ

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Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) завершили годовую программу тренингов по добродетели для более 100 сотрудников СБУ, сообщила пресс-служба Консультативной миссии ЕС в Украине.

"Тренинги были направлены на то, чтобы сделать добропорядочность частью деятельности и учебной программы СБУ с целью противодействия коррупции в организации. В свою очередь, на церемонии, которая сегодня прошла в Киеве, заместитель председателя КМЕС Фредрик Весслау и заместитель председателя СБУ Вадим Поярков представили новый Кодекс поведения СБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 12 месяцев в рамках пропаганды принципов добропорядочности в СБУ, эксперты КМЕС и инструкторы Академии и отдела кадров СБУ провели тренинги в 7 городах Украины, участие в которых приняли 130 руководителей среднего звена СБУ. Одним из результатов проекта является то, что уже в этом году в учебную программу Академии СБУ включено 90-часовой курс лекций и семинаров, посвященных вопросам добродетели. Кроме того, такой курс является частью программы повышения квалификации сотрудников СБУ.

"КМЕС прилагает много усилий, призывая к реформе СБУ, которая, по нашему мнению, является важной составляющей реформы сектора гражданской безопасности в целом, - заявил Весслау.

По его словам, современная европейская служба безопасности должна защищать права человека и граждан.

Также КМЕС тесно сотрудничает с США и НАТО в поддержку реальной реформы СБУ и парламентского надзора за правоохранительными ведомствами. Целью этой реформы является превращение организации в современное эффективное ведомство с четко определенными полномочиями.

Отмечается, что СБУ должно быть деполитизированным и демилитаризованным органом, работающим под надзором парламента в пределах четко определенных полномочий, которые ограничиваются контрразведкой, противодействием терроризму и защитой государственной тайны. Кроме того исключить из функций СБУ организованную преступность, экономические преступления и борьбу с коррупцией или контрабандой.

"Позвольте выразить благодарность сотрудникам СБУ за те прекрасные отношения, которые сформировались между нашими организациями, и поздравить с введением нового механизма добродетели. Мы продолжим поддерживать реформу СБУ. Модернизированная СБУ пользоваться большим доверием, что будет способствовать углублению сотрудничества с нашими партнерами сообщества евроатлантической безопасности и разведки. Реформы нужны для того, чтобы приблизить Украину к ЕС и НАТО", отметил заместитель председателя КМЕС.

Также сообщается, что КМЕС продолжит работу над новым законопроектом о СБУ, а по завершении поможет спецслужбе разработать план мероприятий и четкую дорожную карту по разграничению полномочий, внедрение эффективного механизма надзора и соответствующей демилитаризации.

Теги: #тренинги #сбу #украина #кмес
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