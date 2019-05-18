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23:53 18.05.2019

Грицак: СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар

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Грицак: СБУ документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар

Служба безопасности Украины документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинских патриотов, сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Их (патриотов – ИФ) героические действия приближают время возвращения Крыма в Украину. Мы победим, потому что правда за нами, а виновные будут наказаны", - сказал глава СБУ Василий Грицак во время официальных мероприятий по чествованию памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Грицак заявил, что СБУ последовательно рассекречивала архивные документы, которые доказывают факт геноцида крымских татар руководством советской власти.

Также глава СБУ отметил, что только с обретением Украиной независимости крымские татары смогли вернуться на родину и фактически с нуля восстанавливать свою жизнь.

"Сегодня уже путинский (президент России Владимир Путин – ИФ) тоталитаризм цинично пытается уничтожить эти достижения преступной аннексией Крыма", - подчеркнул Грицак.

Как сообщалось, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и государствам-членам официальное заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944 года

Теги: #крым #грицак #сбу #украина
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