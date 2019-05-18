Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого V степени

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, сообщила пресс-служба главы государства.

"За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера - Специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины", - говорится в тексте указа №284 от 18 мая 2019 года, обнародованном на сайте главы государства в субботу.