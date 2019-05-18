Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя главы СБ Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину, сообщила пресс-служба главы государства.

"Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №280 от 18 мая 2019 года, обнародованном на сайте главы государства в субботу.