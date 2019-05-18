В МИД обновили данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского

Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко обнародовала в Твиттере данные относительно того, кто из иностранных политиков подтвердил свои намерения прибыть на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"На церемонии инаугурации ожидаем пять президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, министр энергетики США, министр обороны Канады, министр по вопросам Европы из Франции, глава МИД Польши и "более 40 других высоких представителей", - написала Е.Зеленко в Twitter.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского в 10.00 понедельника, 20 мая в сессионном зале парламента.