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22:03 18.05.2019

В МИД обновили данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского

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В МИД обновили данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского

Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко обнародовала в Твиттере данные относительно того, кто из иностранных политиков подтвердил свои намерения прибыть на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"На церемонии инаугурации ожидаем пять президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, министр энергетики США, министр обороны Канады, министр по вопросам Европы из Франции, глава МИД Польши и "более 40 других высоких представителей", - написала Е.Зеленко в Twitter.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского в 10.00 понедельника, 20 мая в сессионном зале парламента.

 

Теги: #гости #инаугурация #украина #обновление #мид
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