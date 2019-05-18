События

21:28 18.05.2019

Курц объявил о досрочных выборах в Австрии в связи со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера

1 мин читать
Курц объявил о досрочных выборах в Австрии в связи со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Курц, как передают европейские СМИ, сообщил в субботу, что выборы нужно провести "как можно скорее".

При этом канцлер раскритиковал возглавляемого Штрахе партнера по правящей коалиции.

"Своим поведением Австрийская партия свободы вредит реформам и мешает на пути к переменам. Она вредит имиджу нашей страны, и я хочу сказать честно, это не соответствует тому политическому подходу, который есть у меня", - добавил Курц.

Ранее в субботу Штрахе заявил об отставке.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Теги: #канцлер #австрия #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:28 18.05.2019
Спецслужба ФРГ подозревает австрийских коллег в передаче информации РФ

Спецслужба ФРГ подозревает австрийских коллег в передаче информации РФ

14:23 18.05.2019
Вице-канцлер Австрии заявил об отставке после скандального видео

Вице-канцлер Австрии заявил об отставке после скандального видео

14:18 18.05.2019
Курц не намерен сохранять правящую в Австрии коалицию и объявит о выборах

Курц не намерен сохранять правящую в Австрии коалицию и объявит о выборах

11:50 18.05.2019
Курц отказывается от дальнейшего сотрудничества с оказавшимся в центре скандала вице-канцлером

Курц отказывается от дальнейшего сотрудничества с оказавшимся в центре скандала вице-канцлером

20:06 17.05.2019
В ЕС "вооружились" для киберзащиты выборов в Европарламент

В ЕС "вооружились" для киберзащиты выборов в Европарламент

06:13 17.05.2019
Разумков: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

Разумков: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

00:05 17.05.2019
Советник Зеленского: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

Советник Зеленского: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

11:51 16.05.2019
Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

11:30 16.05.2019
Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

11:26 16.05.2019
Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя главы СБ Украины

Порошенко назначил государственные стипендии им. Левка Лукьяненка украинским политзаключенным в РФ

Суд избрал меры пресечения фигурантам дела Аллерова – гендиректору строительной компании и оценщику

Возле АП прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк?", на ул.Институтской активисты снесли забор

НБУ запустил сайт в поддержку своей независимости

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого V степени

Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя главы СБ Украины

В МИД обновили данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского

Одесские правоохранители проверяют информацию о минировании десяти гостиниц

В жилой дом в Тернопольской области залетела шаровая молния, пострадали семь человек

Украинское гражданство получили кинооператор, преподаватель и глава АМПУ

Белорусское жюри отстранили от Евровидения

В оккупированном Крыму правоохранители прекратили акцию, посвященную памяти депортации крымских татар

Порошенко назначил государственные стипендии им. Левка Лукьяненка украинским политзаключенным в РФ

Порошенко издал указ об установлении Дня отца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА