В жилой дом в Тернопольской области залетела шаровая молния, пострадали семь человек

В Чертковском районе Тернопольской области шаровая молния залетела в жилой дом и взорвалась, пострадали семь человек, из них пять детей, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Несчастный случай произошел сегодня, 18 мая, около 17:00 в селе Дежурная Чертковского района. Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась", - говорится в сообщении.

Также в результате взрыва молнии обрушился подвесной потолок кухни.

"На момент инцидента внутри здания находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой", - рассказали в полиции.