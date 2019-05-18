Украинское гражданство получили кинооператор, преподаватель и глава АМПУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении украинского гражданства кинооператору Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу, сообщила пресс-служба главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц в принятии в гражданство Украины. На основании подаяния я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил П.Порошенко во время встречи с указанными лицами.

По словам главы государства, большая гордость и большая честь стать гражданами Украины.

"И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - заключил П.Порошенко, подписывая соответствующие документы.